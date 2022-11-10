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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم قراءة الفاتحة عند الخطوبة .. دار الإفتاء توضح

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن بعض المتشددين يقولون أن قراءة الفاتحة عند الخطوبة أو عند كتابة العقود وما شابة بدعة وأنه لايجوز قراءتها لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك.

وأضاف «عثمان»، أن قراءة الفاتحة عند الإقبال على أمر ما هو نوع من أنواع الاستبشار بكتاب الله تعالى فإن فاتحة الكتاب هى أعظم آيات القرآن.

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واستشهد، بقوله تعالى: « وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»، مؤكدا أن قراءتها عند الخطوبة ليست من البدع إذا كان يقرءها الإنسان تبركا واستبشارا بها قبل القدوم على شىء يحبه المسلم.

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