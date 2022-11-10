كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لـCOP27: نسعى لحشد التمويل لمواجهة التغيرات المناخية|فيديو

أكد السفير محمد نصر كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أن تصور فريق الرئاسة، الذي اعتمده رئيس الجمهورية، يعتمد على عدة محاور منها،: ضمان أن تظل قضية التغيرات المناخية، على رأس الأجندة الدولية،وضمان الالتزام على الاستمرار في التعامل مع الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ.

حشد التمويل لمواجهة التغيرات المناخية



وأضاف محمد نصر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "CBC"، أن من ضمن محاور تصور فريق الرئاسة، هي خلق آليات لتمويل الدول التي تواجه الخسائر، الناتجة عن التغير المناخي.

وأوضح كبير مفاوضي فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أنه تم السعي لحشد التمويل لمواجهة التغيرات المناخية، في الدول النامية، مضيفاً أن COP 27 يركز على التنفيذ على أرض الواقع، بدلاً من التعهدات ، و الخطط و الإستراتيجيات.