بيراميدز يقترب من ضم أشرف بن شرقي.. تفاصيل

كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والجزيرة الإماراتي حاليا ، عن موقف عودة اللاعب إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر عن دخول نادي بيراميدز بقوة في مفاوضات مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية من أجل ضمه للفريق خلال انتقالات يناير لتدعيم صفوف بيراميدز.

وأشار المصدر أن شقيق اللاعب وهو أيضا وكيله كان متواجد في القاهرة ، خلال رحلته لأحد الدول العربية ترانزيت بمطار القاهرة لعدة ساعات ، وقام مسؤولي نادي بيراميدز بعقد جلسة معه من أجل التفاوض لضم اللاعب .

وأكمل المصدر حديثه ، أن شقيق اللاعب ابدى ترحيبه وحرص على اجراء مكالمه هاتفيه مع اشرف بن شرقي ومسئول نادي بيراميدز ورحب اللاعب أيضا ، وأكد أنه يدرس الأمر .

وأضاف المصدر أن بيراميدز ، دخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب ، في حين أن البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، طلب ضم اشرف بن شرقي ، ولكن الزمالك لم يدخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب الي الان ولكن حدث بعض المكالمات الهاتفية بين اللاعب وامير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء ، ويؤكد على ترحيب الزمالك بعودة بن شرقي .

وأكمل المصدر أن النادي الاهلي أيضا ابدي اهتمامه الشديد بضم الاعب عقب ترحيب السويسري، مارسيل كولر المدير الفني القلعه الحمراء بضم اللاعب .

واختتم المصدر حديثه أن أشرف بنشرقي يدرس حاليا جميع العروض للاستقرار على أحدهم في حالة رحيله عن الجزيرة الإماراتي ، ولكن اللاعب يركز على الاستقرار الإداري في اولوياته لاختيار النادي في حالة انتقاله.

محمد صلاح يزور الونش بعد الخضوع للعملية الجراحية

وحرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على الاطمئنان على محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول الذي أجري العملية الجراحية بالأمس في إنجلترا، بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية.

وقام محمد صلاح بزيارة الونش اليوم للاطمئنان عليه ومؤازرته بعد خضوعه للجراحة وتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.