أشعار "فؤاد حداد" تضىء مسرح ساحة الهناجر فى أمسية "مصر جميلة"

أضاءت كلمات الشاعر فؤاد حداد، مسرح ساحة مركز الهناجر، فى أمسية "مصر جميلة"، التى أقامها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأربعاء، ضمن أمسيات "بهجة الروح" الشهرية .

تأتى أمسية "مصر جميلة" احتفالا بالشاعر الكبير فؤاد حداد، من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، الذى ألقى باقة متنوعة من أعمال الشاعر فؤاد حداد، منها "مسحراتى، الأرض بتتكلم عربى، البطل محمد عبيد " .

كما تغنى الفنان الشاب شريف عبد المنعم، بمجموعة من الأغانى الشهيرة من كلمات الشاعر فؤاد حداد، منها " مصر جميلة، تعالى نلضم أسامينا، صلينا الفجر فين، الأرض بتتكلم عربى"، قيادة الموسيقى للفنان محمد فوزى، بحضور كوكبة من الفنانين والمثقفين والشعراء ومحبى الشاعر فؤاد حداد .