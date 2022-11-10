سرقوا سيارة بالإكراه.. 3 أشخاص يواجهون عقوبة الحبس سنتين في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص بينهم سيدة فى 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة من موظف بالإكراه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم سائق، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق آخر وإحدى السيدات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه اتفق مع المتهمين الآخرين على التوجه للطريق الأوسطى بدائرة القسم، حيث قامت المتهمة الثالثة باستخدام السيارة قيادتها فى تعطيل ضحيتهم واستيقافه بدعوى أنها ضلت الطريق، وأثناء ذلك قام المتهمان المذكوران باستيقافه وتهديده باستخدام السلاح النارى المضبوط وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم ضبط السيارة بمكان إخفائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة بالقانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.