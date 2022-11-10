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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف الثمن؛ من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف داخل العبوات لتقديمها إلى المواطنين للمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية المختلفة من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة لكافة المحافظات.

القوات المسلحة

وأعرب المواطنون، عن اعتزازهم بالدور الوطنى التى تقوم به القوات المسلحة انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال تداعيات الأزمة العالمية.

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القوات المسلحة السيسي القيادة العامة للقوات المسلحة هيئة الإمداد والتموين الخدمة الوطنية

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