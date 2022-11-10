حفل غنائي ضخم لأحمد ومحمد عدوية بساقية الصاوي.. اليوم

يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي اليوم في الثامنة مساءا، ويشاركه الحفل والده أحمد عدوية، حيث تم طرح التذاكر بسعر 100 جنيه.

وكان طرح الفنان محمد عدوية، أغنيته الجديدة "ههد المعبد"، وذلك عبر قناة "كلمات" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية إنتاج شركة كلمة لصاحبها ياسر حسنين وكلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وقانون ماجد سرور وصولو واورج شاهي وهندسة صوتية وميكس وماستر خالد رؤوف ومصمم جرافيك ابراهيم العمري. يذكر أن محمد عدوية، طرح مؤخرًا أغنية سينجل جديدة ‏تحمل اسم "الناس نوعين"، وشارك ‏عدوية في الأغنية، مطرب الراب سداوي.

وطرح أيضًا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه التي تحمل اسم "استضعفوني" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد شكري وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

أغنية عدوية مع محمد رمضان

وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان تعاونه مع النجم أحمد عدوية ونجله محمد عدوية في عمل غنائي جديد يتم طرحه قريبًا.

ونشر رمضان صورة جمعته بـ"عدوية"عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها: "استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي وأخويا محمد عدوية .. قريباً ثقة في الله نجاح".