عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل غنائي ضخم لأحمد ومحمد عدوية بساقية الصاوي.. اليوم

صدى البلد

يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي اليوم في الثامنة مساءا، ويشاركه الحفل والده أحمد عدوية، حيث تم طرح التذاكر بسعر 100 جنيه.

وكان طرح الفنان محمد عدوية، أغنيته الجديدة  "ههد المعبد"، وذلك عبر قناة "كلمات" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية إنتاج شركة كلمة لصاحبها ياسر حسنين وكلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وقانون ماجد سرور وصولو واورج شاهي وهندسة صوتية وميكس وماستر خالد رؤوف ومصمم جرافيك ابراهيم العمري. يذكر أن محمد عدوية، طرح مؤخرًا أغنية سينجل جديدة ‏تحمل اسم "الناس نوعين"، وشارك ‏عدوية في الأغنية، مطرب الراب سداوي.

وطرح أيضًا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه التي تحمل اسم "استضعفوني" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد شكري وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

أغنية عدوية مع محمد رمضان

 وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان تعاونه مع النجم أحمد عدوية ونجله محمد عدوية في عمل غنائي جديد يتم طرحه قريبًا. 

ونشر رمضان صورة جمعته بـ"عدوية"عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق عليها: "استعدوا لأغنيتي مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية وحبيبي وأخويا محمد عدوية .. قريباً ثقة في الله نجاح".

ساقية الصاوي محمد عدوية أحمد عدوية الفنان محمد عدوية الفنان أحمد عدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

أسماء محلية جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر اليوم |تفاصيل

معدي بالصدفة.. مصرع شخص بمشاجرة بالأسلحة في القاهرة| ما القصة؟

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحويل المؤسسات الحكومية لمنشآت ذكية

نشرت صورتها بدون حجاب.. ممثلة إيرانية شهيرة تتحدى السلطات

ياسمين فؤاد: تعاون مصري أمريكي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية|صور

خلال قمة المناخ.. رضا حجازي: التكنولوجيا تلعب دورًا مركزيًا في ثورة التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

مرض منتشر بين الأطفال .. تحذير عاجل من جمال شعبان

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ 48 ساعة القادمة

فيديو

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ