بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , لدعم الأشقاء اللبنانيين لمجابهة تفشى وباء الكوليرا بدولة لبنان .

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبنانى لمساعدتهم فى السيطرة على تفشي وباء الكوليرا.

الكوليرا

هذا وأعرب المسئولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها الحكومة المصرية لدولة لبنان لمساعدتها فى السيطرة على هذا الوباء قبل أن ينتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية وحتى لا ينتقل الوباء لمرحلة الإستيطان.

ويعد الدعم المصرى المقدم للجانب اللبنانى تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر ولبنان.