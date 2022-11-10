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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورام الأقصر تستقبل أساتذة فى مجال جراحات الوجه والرقبة بجامعة كاليفورنيا

أورام الأقصر تستقبل
أورام الأقصر تستقبل أساتذة فى مجال جراحات الوجه والرقبة

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أساتذة جراحات الوجه والرقبة بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لدعم محاربي السرطان والتعرف على ما حققه المستشفى من إنجازات فى مجال علاج الأورام طوال السنوات الماضية.

وأجرى الوفد الامريكى جولة داخل أقسام المستشفى برفقة فريق العلاقات العامة بالمستشفى، لاستعراض ما تقدمه أقسام العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعي، ومعمل الباثولوجي العالمي، ومقر بنك الدم المتكامل، وغرف العمليات والرعاية الحرجة والإقامة الداخلية والصيدلية الإكلينيكية والأجهزة القياسية العالمية فى علاج الأورام، وكذلك وحدة مفرمة النفايات الحديثة بالمستشفى صديقة البيئة.

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وأعرب أساتذة جراحات الوجه والرقبة بجامعة كاليفورنيا عن انبهارهم بمستوى الخدمة الطبية التي يقدمها المستشفى، والتي تضم أحدث التقنيات والأجهزة الطبية العالمية والتطور الكبير فى الخدمات الطبية داخل الصرح الطبي العملاق، مؤكدين أنهم لأول مرة يزورون مستشفى يعالج مرضى السرطان في مختلف التخصصات بهذا المستوى الطبي العالمي وبالمجان.

وأبدوا رغبتهم الكبيرة في التعاون على مستوى الخدمات الجراحية والبحث العلمي مع مستشفيات شفاء الأورمان لتقديم الدعم المعنوى والطبي داخل المستشفى.

من جانبه، رحب محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، بوفد أساتذة جراحات الوجه والرقبة بجامعة كاليفورنيا.

وأكد أن هذه الزيارات المتكررة لأساتذة الطب تمنح الأمل لجميع المرضى وذويهم، وتشد من أزرهم نحو مواصلة تحديهم للمرض، متمنيًا الشفاء لجميع المرضى في ظل ما يقدمه المستشفى وكوادره من جهود في سبيل تحقيق نسب شفاء عالية.

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