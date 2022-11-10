تفصيلة غريبة.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ريم مصطفى، مرتديه فستان طويل باللون الأحمر ونسقت معه كاب باللون الذهبي ، وتميز الفستان بتفصيلة غريبة ولافتة تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم مصطفى في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريم مصطفى، تسريحة السنبلة لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت .

وإليكم صور ريم مصطفى