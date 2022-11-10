الاستعدادت النهائية قبل حفل أحمد سعد ونيكول سابا

انتهي منظم الحفلات وليد منصور من الاستعدادات النهائية لحفل أحمد سعد ونيكول سابا المفترض اقامته مساء اليوم.

ومن المفنرض أن تصعد نيكول سابا على خشبة المسرح في تمام الساعة الثامنة مساءا لتقدم فقرة غنائية تشمل العديد من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

ويصعد أحمد سعد إلي المسرح في تمام التاسعة مساءا بصحبة فرقته الموسيقية ليقدم وصلة غنائية ما بين الدراما والمقسوم.

ومن أشهر الأغنيات التى يقدمها أحمد سعد على المسرح أغنية أيه اليوم الحلو ده والملوك وسع وسع سارينا يادينا وغيرها من الأغنيات الناجحة.

وكان أحمد سعد كان التقي بالمطرب الشاب خالد الفايد، داخل أروقة m1 studio, وهنأه علي أغنيته الجديد "أنا حد جديد"، التي طرحها مؤخراً.

وشكر الفايد النجم أحمد سعد، معرباً عن سعادته بلقائه، كما شاركه غناء أغنيته الشهيرة "عليكي عيون" ، داخل اروقة استديو M1.

يذكر أن أحمد سعد يحيي حفلا مع روبي لأول مرة في موسم الرياض، يوم 17 نوفمبر الجاري، في بوليفارد رياض سيتي، وتطرح التذاكر ابتداء من اليوم.

وكان قد حصد جائزة أفضل مطرب بتصويت الجمهور لعام ٢٠٢٢ فى مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ ١٣ والذى أقيم منذ أيام.