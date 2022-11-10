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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. تركيا تسعى لرفع الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة خطية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها.

 

قام بتسليم الرسالة فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، خلال استقبال الرئيس الجزائري له اليوم.

 

وقال وزير الطاقة التركي ،في تصريح له عقب المقابلة، إنه تم استعراض الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة في إطار المتابعة للجنة المشتركة بين البلدين.

 

كما أشار إلى أن تركيا تسعى لرفع الاستثمارات والتبادلات التجارية مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار.

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الجزائر تركيا عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى أردوغان رسالة خطية وزير الطاقة التركي

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