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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة التضامن: كل أسر تكافل وكرامة معفاة من المصروفات الدراسية .. فيديو

الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن كل أسر تكافل وكرامة معفاة من المصروفات الدراسية في كل المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن الدعم لا يقتصر على مرحلة معينة.

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وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها، لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الدعم المادي سيبقى متوفرا للأسر غير القادرة على العمل، مؤكدة أن هذا واجبنا نحوهم.

 

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن عدد المشروعات متناهية الصغر وصل إلى 360 ألف مشروع للأسر المصرية المستحقة.

 

 قاعدة بيانات موحدة 

وأشارت نيفين القباج إلى أن بدأنا في عمل قاعدة بيانات موحدة لدعم القرى والأسر الريفية. 

وزيرة التضامن أسرة تكافل وكرامة المصروفات الدراسية المراحل التعليمية مشروعات متناهية الصغر

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