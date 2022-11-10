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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناع مخصوص| مفاجأة في شكل عودة مدافع الأهلي للملاعب بعد عملية جراحية

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، أن محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يعود بعد أسبوعين للتدريبات الجماعية وهو يرتدي واقي وجه للحماية".


وكتب فرج عامر عبر حسابه علي موقع فيسبوك "محمد عبد المنعم يخوض اول مباراة بعد عودة الدوري العام وهي مباراة المقاولون العرب مرتديا قناع صنع خصيصا له في بلچيكا لحماية أنفه بعد العملية الجراحية الدقيقة التي اجراها في الانف والتي صححت ايضا مسار تنفسه".


وتابع "بالمناسبة عبد المنعم ابن من ابنائي الاعزاء الذين تبنتهم وهم اشبال ولعب لسموحة إعارة من ‎الاهلي موسمين وتمنينا عدم إعارته بعد ذلك، ولكن موسيماني أصر علي إعارته لفيوتشر ولم تكتمل إعارته وعاد بعد شهرين فقط من الاعارة للاهلي وتوقعت له ان يكون احسن مدافع في مصر وقد كان"


 


وأجرى محمد عبد المنعم مؤخراً جراحة في الأنف ، عبارة عن اعوجاج وكسر في الأنف تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين.‏

وبدأ محمد عبد المنعم  مؤخراً التدريبات المنفردة على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين ، واطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه للجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

 

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فرج عامر نادي الأهلي محمد فرج عامر عملية الجراحية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد عبد المنعم

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