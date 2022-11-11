دينا الشربينى تكشف سر حبها لـ شخصية"عاطف السكرى"بمسرحية العيال كبرت

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيف على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه أمير كرارة على قناة ON.

وأوضحت الفنانة دينا الشربينى، أنها تنام مبكرا غالبا فى الساعة العاشرة مساءا وتستيقظ مبكرا.

وتابعت دينا قائلة:" من فترة نمت يومين ورا بعض لان أما بيكون فيه شغل مش بنام".

وأوضحت الفنانة دينا الشربينى،أنها تحب شخصية عاطف السكرى فى مسرحية "العيال كبرت"، معقبا:" أم صحبتى لو عاوزه تعرف حاجه كانت بتقولى تعال يا عاطف أحكى".



مسلسل دينا الشربينى

انضمت النجمة دينا الشربيني، مع النجمة شيرين رضا في حكاية "لو بعد حين"، وذلك ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

وتستعد دينا لتصوير مشاهدها مع النجمة شيرين رضا والفنانة بسنت حاتم بداية الشهر المقبل، والحكاية إخراج هشام الرشيدى والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.