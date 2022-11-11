حسين فهمي: النقاب خطر على المجتمع وأرفض المدرسة والممرضة المنتقبة

أكد النجم حسين فهمي، أن النقاب خطر على المجتمع المصري ولكنه لم يصرح برفض النقاب، قائلا: "أنا قلت النقاب خطر على المجتمع ولم أقل رافض للنقابة لأن احنا مرين بفترات كثيرة فى مصر النقاب كان جزء من عمليات إرهابية تمت في البلد".

وأوضح الفنان حسين فهمي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن سبب تصريحه بأن النقاب خطر لأننا لا نرى الشخص الذي يرتديه وهذا منطق أمني يتطلب أن نرى الشخص الذي يتعامل معانا لمنع حدوث أي شيء خطير على المجتمع.

ورفض الفنان حسين فهمي، وجود المعلمة في المدرسة والممرضة في المستشفى التي ترتدي النقاب، قائلا: "لازم اشوف اللي أمامي وأزاي مدرسة تبقى لابسة نقابة في مدرسة فين تعبير اللغة والوجه، والممرضة أزاي تبقى منقبة أمام المريض وده رأي مش بخاف منه".

