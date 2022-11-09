تحرّك مهم من حسين فهمي قبل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

حرص الفنان حسين فهمي صباح اليوم على تفقد الاستعدادات النهائية قبل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الـ44.



وأشاد حسين فهمي بالمجهود المبذول من قبل رجال الأوبرا والمسئولين عن تصميم المسرح الذي يشهد حفل الافتتاح يوم الأحد القادم، كما حرص على التوجه إلى المكان المخصص لشباك التذاكر لمتابعة الأعمال التى تقام فيه والمنطقة الخدمية التى يتم انشاؤها كل عام لكى تخدّم على رواد المهرجان من الفنانين والسينمائيين والطلبة والصحفيين.

حسين فهمي يتحدث عن الدورة القادمة من مهرجان القاهرة





وتحدث الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فعاليات المهرجان المقرر انطلاقه قريبا، واصفا عودة المهرجان بعد 20 عاما كعودته للتمثيل على خشبة المسرح.

أوضح فهمي خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”،أنه تم تشكيل لجنة تحكيم قوية، وسيتم طرح عددا كبيرا من الأفلام قد يصل لـ 100 فيلم على مدار أيام المهرجان، مؤكدا دعم الدولة المصرية للمهرجان فى نسخته الجديدة

الفيلم الافتتاحي للمهرجان

وعن الدول المشاركة قال حسين فهمى، 52 دولة ستشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، معقبا:" لدي علاقات كبيرة فى السينمات العالمية"، لافتا إلى أن فيلم "ذا فابلمانز" للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج سيكون الفيلم الافتتاحى للمهرجان. ولفت حسين فهمى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية ينافس مهرجانات مثل كان وفينيسيا.