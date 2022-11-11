حسين فهمي: "عادل إمام صاحبي وبزوره في بيته وتجمعنا صداقة عائلية"

أكد النجم حسين فهمي، عدم صحة الشائعة التي تحدث عن محاربة لصديقه الراحل الفنان محمود عبد العزيز والتنافس على الادوار بينهم، قائلا: "محاربة محمود عبد العزيز شائعة ومحدش يقدر يحارب الموهبة واشتغلنا مع بعض وكنا حبايب وعملنا شغل مع بعض".

وأشار النجم حسين فهمي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن علاقته بالزعيم عادل إمام قوية ولا توجد خلافات بينهم، مضيفا: "أنا وعادل إمام أصحاب جدا وكنا مستمتعين بأعمالنا واحنا اصدقاء عائليا وبروح له بيته وزوجته وأولاده اصدقائي".

كما نفى الفنان حسين فهمي، صحة الشائعة التي تناولت ارتباطه وزواجه من النجمة انغام، متابعا: "انغام جميلة وراقية ومعرفش سر اشاعة جوازي منها وضحكت من هذه الاشاعة وأكيد هي خدتها بفكاهة".