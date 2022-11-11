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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

تألقت الفنانة لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي في الصور مرتدية توب مكشوف البطن، مع جاكيت طويل باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي.

شاهد احدث ظهور ل لقاء الخميسي عبر أنستجرام

بدون مكياج .. إطلالة ناعمة لـ لقاء الخميسي عبر انستجرام

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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