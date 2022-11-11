حمو بيكا عن فيديو كليب "أنا بكبك المهم": هيتأجل مش هينزل بكرة

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن تأجيل إصدار أحدث فيديو كليب له لأغنية "أنا بكبك المهم"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب حمو بيكا في منشور له: "لكل اخواتي في الوطن العربي ،، فيديو كليب " انا بكبك المهم “ هيتأجل شويه مش هينزل بكرة .. عشان محضرلكم مفاجأة و فيديو كليب عالمي”.

وأعرب مطرب الأداء الصوتي حمو بيكا عن سعادته الكبيرة لانضمام كلا من عمرو كمال وحسن شاكوش لتشكيل فريق غنائي قوي يقدم فن هادف لإسعاد الجمهور.

وقال بيكا في بيان صحفي إنه يستعد هذه الأيام للتحضير أغنية جديدة تتحدث عن دروس مدرسة الحياة ، وستكون مفاجأة للجمهور وتحمل الكثير من الرسائل الهامة ، ويشاركه الغناء كلا من حسن شاكوش وعمرو كمال متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور .

وأضاف حمو إنه يسعى للتحقيق هدف الارتقاء بأغنية الأداء الصوتي وتقديم رسائل تفيد المجتمع، وهذا سبب عودته بجانب عمرو كمال ، وشاكوش ، مشيرا إنهم اتخذوا عهد سويا بتقديم فنون هادفة تحافظ علي سلوكيات أبنائنا.