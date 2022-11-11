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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي عن أداء دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا": موهوبة أوي

مسرحية انستونا
مسرحية انستونا

نشر الفنان كريم فهمي صورًا له من عرض مسرحية “أنستونا”، للفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق كريم فهمي علي الصور، كاتبًا: “قبل ما اتفرج علي المسرحيه كنت ناوي كده كده انزل صوره ستوري كمجامله لصديقتي دنيا و صديقي محمد احمد السبكي لكن الحقيقه العمل من كتر ما عجبني فا بقيت متحمس ان كل الناس تشوفوا و تتبسط زي ما انا اتبسط النهارده فا قلت ده محتاج بوست و مش مجامله نهائي”.

وتابع: “مبروك لكل صناع العمل مبروك يا دنيا يا موهوبه اوي اوي ، مبروك يا توتا ( محمد احمد السبكي ) المنتج الجامد الجريئ ، مبروك للاستاذ خالد جلال مخرج العمل المايسترو الحقيقي ، مبروك لكل اصدقائي نجوم هذا العمل ، بيومي فؤاد ، كريم عفيفي ، عمرو عبد العريز ، بسنت صيام، صلاح الدالي و الاستاذ سامي مغاوري ، المؤلفين الجامدين اوي اوي اوي و ضحكوني كمؤلفين و ممثلين كيمز و عبد الوهاب … ده غير الاغاني روحوا اتفرجوا هتتبسطوا اوي”.

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أبطال مسرحية آنستونا
 

يشارك في بطولة مسرحية آنستونا مع دنيا سمير غانم كل من كريم عفيفي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، مريم السكري، عمرو عبد العزيز، ألحان المهدي، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومن إخراج خالد جلال.

 

قصة مسرحية آنستونا


تدور أحداث قصة مسرحية آنستونا حول فتاة من منطقة شعبية تحلم بالشهرة، ويكتشفها أحد الأشخاص الذي يمهد لها طريق النجومية، وتقدم خلالها دنيا سمير غانم عدد من الاستعراضات والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

واحتفت الفنانة دنيا سمير غانم بأول يوم عرض لمسرحيتها الجديدة والأولى “آنستونا” التي انطلقت مساء الخميس على إحدى مسارح 6 أكتوبر بحضور شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد وميرفت أمين وعدد من أصدقائها.

الفنان كريم فهمى كريم فهمي مسرحية “انستونا” أنستونا دنيا سمير غانم

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