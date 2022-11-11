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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتسمعوا حاجة تعجبكم .. عمر كمال يشوق المتابعين لتتر مسلسل الونش

عمر كمال
عمر كمال

شوق الفنان عمر كمال المتابعين، لتتر مسلسل “الونش" بطولة الفنان محمد رجب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

ونشر عمر كمال بوستر الأغنية، وعلق عليها كاتبًا: "مسلسل الونش بطولة النجم "محمد رجب" هيتعرض على قنوات cbc و cbc دراما .. وأتشرفت بغناء تتر البداية والنهاية و هتسمعوا حاجة تعجبكم".

بعد جدل دائر .. ندى الكامل تفاجئ عمر كمال بتصرف صادم

بعد حذف فيديو طليقة أحمد الفيشاوي | رد ساخر من عمر كمال

وأثار مطرب المهرجانات عمر كمال الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر فيديو  له برفقه ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، وقام بحذفه سريعا.

وعلى الرغم من ذلك الا ان ندى الكامل وفي تصرف صادم لا تقوم بمتابعة عمر كمال على إنستجرام.

وفوجئ جمهور الفنان عمر كمال، بنشره لفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك، وعلق عليه قائلا: “بحبه طبعا”.

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلى الرغم من استمرار الفيديو على صفحته ما يقرب من دقيقتين فقط إلا أن الفيديو شاهده الكثيرون بل وقاموا بالتعليق عليه، إلى أن قام عمر بحذفه من جميع المنصات وحذف تعليقات الجمهور والتى كانت ما بين التعليق الإيجابي والسلبي.

الفنان عمر كمال عمر كمال مسلسل “الونش الونش محمد رجب

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