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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة فلكية مميزة تظهر في سماء مصر اليوم

اقتران القمر بكوكب
اقتران القمر بكوكب المريخ

يرصد في سماء الوطن العربي، مساء اليوم الجمعة ظاهرة اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة. 

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، القمر والمريخ سوف يرصدان باتجاه لأفق الشمال الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بينهما واسعة فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير. 

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وتعد مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل في ديسمبر المقبل، فهذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ (ولونه الأحمر) هي سبب تسمية القدماء لهذا الكوكب باسم إله الحرب، ففي بعض الأحيان يستريح إله الحرب وأحيانًا يصبح عنيفًا، هذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.

اقتران القمر بكوكب المريخ

ولفهم سبب اختلاف سطوع المريخ كثيرًا في سماء الأرض ، يجب أن ندرك أن المريخ ليس كوكبا كبيرًا جدًا، وعلى عكس كوكب المشتري ، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي. 

يبلغ قطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومتر، يمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكبًا بحجم المريخ جنبًا إلى جنب أمام كوكب المشتري، لذلك يبدو كوكب المشتري دائمًا ساطعًا ، لأنه كبير جدًا، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للمريخ الصغير الذي يرتبط لمعانه بقربه أو بعده من الأرض.

يدور المريخ حول الشمس خارج مدار الأرض وتتغير المسافة بين الأرض والمريخ، ففي بعض الأحيان تكون الأرض والمريخ على نفس الجانب من النظام الشمسي وقريبين من بعضهما، وفي بعض الأحيان ، كما كان الحال في معظم عام 2021 ، كان المريخ والأرض على جانبين متقابلين تقريبًا من الشمس من بعضهما البعض ، وبالتالي ظهر المريخ خافتا.

أما السبب في أن الكوكب الأحمر ساطعًا في بعض الأحيان، لأن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة، يحدث تقابل المريخ - عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس - كل عامين و 50 يومًا.

لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبًا، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التي تؤثر على سطوعه، فهناك أيضًا دورة مدتها 15 عامًا من حالات التقابل الساطعة والخافتة.

لذلك، في السنوات التي نمر فيها بين المريخ والشمس، وكون المريخ أيضًا أقرب إلى الشمس، تكون الأرض والمريخ كذلك أقرب، أما موعد تقابل المريخ التالي حيث سيظهر فيها الكوكب في ذروة لمعانه خلال عامين في السماء سيكون في ديسمبر 2022. 

الوطن العربي سماء مصر كوكب المريخ ظاهرة فلكية اقتران تلسكوب الفلك

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