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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هارب من 60 سنة سجن يستغل بطاقة شقيقه لتجاوز الأكمنة

صدى البلد

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القاء القبض على هارب من احكام قضائية ب 60 سنة سجن. 

 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة اشتبهت في أحد الأشخاص ، وبسؤاله عن بطاقة تحقيق الشخصية قدم بطاقة رقم قومي بإسم (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)

 بفحص الصورة الخاصة بها تبين اختلافها عن صورته الحقيقية كما عُثر بحوزته على بطاقة أخرى باسمه، وتبين أنه (عامل- مقيم بمحافظة المنيا) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا جنائية والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت (60 سنة) ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بأن البطاقة الأولى خاصة بشقيقه وانتحاله اسمه خشيةً ضبطه فى الأحكام  الصادرة ضده .

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية احكام قضائية قسم شرطة السلام مديرية امن القاهرة 60 سنة سجن

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