تعديلات في لائحة السلامة وعودة مستحقات المصريين بالخارج.. أسبوع حافل للقوى العاملة

نشرت وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة تقريراً حول نشاطها خلال الـ 7 أيام الماضية، تعرض فيه انفوجراف عما تشهده الوزارة من تعاون دائم مع الشركاء الدوليين لتعزيز منظومة العمل، والاهتمام بتحسين أدائها جهات الوزارة، حيث تضمن الحصاد الأسبوعي مفاوضات عمل جماعية ناجحة في بعض المحافظات منها أسوان والدقهلية، لتعزيز علاقات العمل وتحقيق مطالب العمال.

حصاد القوى العاملة

وأيضا شمل التقرير توجيهات من وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتعديل لوائح المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، و إمتيازات جديدة ،للعاملين في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشهد الأسبوع أيضا لقاء مع وفد من الاتحاد الاوروبى لبحث أوجه التعاون، إضافة إلى دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية في متابعة ملف العمال المصريين في الخارج، وتم رصد منها عودة مستحقات العمالة المصرية الموجودة بالسعودية والمغادرة للأردن.

السلامة والصحة المهنية

ومع بداية الاسبوع عقد وزير القوي العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة ،اجتماعاً مع إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، لمناقشة تعديل لائحة التدريب بالمركز، وتعديل لائحة الخدمات الميدانية للمركز، وإعداد مشروع عاجل لتعديلات على تلك اللوائح.

ووجه شحاته، بسرعة إجراء التعديلات المقترحة في هذا الشأن، بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة العاملين بالمركز، والنهوض بالدور الريادي الذي يقوم به، وتقديم الخدمات للشركات بصورة أفضل تتواكب مع متغيرات سوق العمل.

صندوق إعانات الطوارئ للعمال

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، العاملين في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لمناقشة أوضاعهم والمعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها والتغلب عليها، وأصدر "الوزير" توجيهاته بدراسة وتحسين أوضاع العاملين المادية تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة...وجاء في بيان صحفي أن " شحاتة" استمع للعاملين واطلع على مقترحاتهم وآرائهم لتطوير وتحسين العمل بالصندوق.

وتم عرض آليات عمل الصندوق ومقترحات تطويرها، يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة ليقدم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا او جزئيا، وتتمثل عضوية أعضاء المجلس في منظمات أصحاب الأعمال، وأعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم.

مبادرة المناخ مسئوليتي في 12 محافظة

وتُواصل مديريات القوى العاملة بالمحافظات تنفيذ مبادرة "المناخ مسئوليتي"، التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بتوجيه من الوزير حسن شحاتة، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ "COP 27"، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 الجاري.

وبحسب تصريحات سهير الليثي، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، يَجرى إطلاق وتنفيذ المبادرة في 12 محافظة على مستوى الـ27 محافظة، وأن "المبادرة" تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويجرى خلالها شرح الوضع لكل جهة أو شركة، وطلب ميثاق شرف من كل منشأة صناعية لما يمكن أن تقدمه لحماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ.

وتأتي المبادرة انطلاقًا من المسئولية الوطنية والمجتمعية لدور وزارة القوى العاملة، فإن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل تواصل حاليًا إطلاقها وتنفيذها فى المحافظات، بهدف نشر التوعية والثقافة المطلوبة فى كيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى مناخ آمن، وبيئة عمل صحية، تماشيًا مع إطلاق مصر مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050.

لقاء وفد الاتحاد الأوروبي

أشاد وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة جوست كورت مدير عام الإدارة العامة للتوظيف والشئون الاجتماعية والإدماج بالمفوضية الأوروبية، بالدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير حسن شحاتة في ملف التدريب وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين "الجانبين" خلال الفترة المقبلة..جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام وزارة القوى العاملة،فى إطار التعاون القائم بين الاتحاد والوزارة فى مجالات التدريب المهني، وربطه باحتياجات سوق العمل المصري ، وتنمية مهارات الشباب فى المحافظات ، وعرض إستراتيجيات الوزارة واحتياجاتها بما يخص التدريب والتشغيل.

مفاوضة جماعية في كيما أسوان

أكد تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة على نجاح عملية مفاوضة جماعية داخل شركة الصناعات الكيماوية "كيما أسوان" ،في تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج،وذلك بعد حوار إجتماعي بين "الإدارة" وممثلي العمال"، بتوجيه مباشر ومتابعة من وزير القوى العاملة حسن شحاتة،وتنسيقاً مع كافة الجهات المعنية...وقال "التقرير" أن مشاركة، وجهود مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان ، برئاسة أحمد عزازى مدير المديرية ،نجحت في حل مشكلة بعض العاملين بالشركة، وبحسب معلومات "المديرية" فإنه بناءً على شكوى تقدم بها أحد العاملين بالشركة تليفونياً للمديرية مطالب عمالية، تم تشكيل لجنة من الإدارات المختصة بالمديرية برئاسة مدير المديرية أحمد عزازي، والتوجه إلى موقع العمل داخل مقر الشركة بأسوان، والتي يعمل بها 2000 عامل ،وذلك للمشاركة في التفاوض مع الإدارة وممثلي العمال لتحقيق الاستقرار.

مفاوضة جماعية ناجحة في الدقهلية

نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في قيادة مفاوضة جماعية بين إدارة شركة خاصة وعمالها ،حصل خلالها العمال على حقوقهم ومستحقاتهم المتأخرة ..وجاء في بيان صحفي أنه في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة كافة مواقع العمل بالمحافظات، والحرص على أهمية ودور المفاوضة الجماعية ،وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي الانتاج "وأصحاب أعمال وعمال".

تلقت الوزارة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالدقهلية، يوضح أن "المديرية" نجحت في حل مشكلة عمال شركة اولاد رجب، بمدينة المنصورة والحصول على مستحقاتهم المتأخرة، بالحوار والتفاوض مع صاحب العمل .

استعادة مستحقات السعودية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بشأن عودة مستحقات عاملين مصريين ، وذلك في إطار متابعة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل والحفاظ على مستحقاتهم وحماية حقوقهم ..وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أفاد بنجاح مكتب التمثيل العمالى بجدة في التسوية الودية مشاكل المواطن المصرى إيهاب على محمد فندى لدى مكتب الوكلاء الموحد لنقل المعتمرين والحجاج السعودية ،كما نجح في الحصول علي مستحقات العامل احمد السعيد عبدالله (خ/ تسويق) لدي كفيله "شركة السقاف التجارية بمكة المكرمة " .

كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ ١٠١ من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو ٨٠ عاملا مصريا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.. وقالت "الوزارة"، إن المستحقات بلغت ١٥٧ ألفاً و٧٩٧ دولار أمريكي، بما يعادل ٣ ملايين و٨٢٠ ألف جنيه مصري تقريبا.