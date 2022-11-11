روسيا تعرب عن استعدادها للحوار مع أوكرانيا دون شروط مسبقة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للحوار حول أوكرانيا بدون شروط مسبقة.

وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا: "يمكنني فقط تأكيد موقفنا، نحن منفتحون على الحوار بدون شروط مسبقة. كنا مستعدين لهذا الأمر من قبل، كييف، بأمر من القيمين الغربيين، قاطعت الحوار، الذي كان يمضي قدمًا بشكل عام، وكان يجري وضع وثيقة معينة، والآن كل شيء أصبح في الماضي. ما سيحدث بعد ذلك لا يتوقف علينا".

ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي فإن "فرص الحوار ستزيد إذا تلقت كييف أمراً من العواصم المعنية".

واختتم بالقول: "لكن مرة أخرى ليس لدينا عقبات ويجب أن يستمر الحوار دون شروط مسبقة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، أن الشروط، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، لبدء المفاوضات مع روسيا، سخيفة وقد تقضي على المفاوضات نفسها.

وكان زيلينسكي صرح، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأنه "لم يغلق الباب أمام عملية التفاوض؛ لكنه مستعد للتحدث مع "روسيا مختلفة وجاهزة للسلام".

