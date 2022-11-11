عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعرب عن استعدادها للحوار مع أوكرانيا دون شروط مسبقة

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للحوار حول أوكرانيا بدون شروط مسبقة.

وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا: "يمكنني فقط تأكيد موقفنا، نحن منفتحون على الحوار بدون شروط مسبقة. كنا مستعدين لهذا الأمر من قبل، كييف، بأمر من القيمين الغربيين، قاطعت الحوار، الذي كان يمضي قدمًا بشكل عام، وكان يجري وضع وثيقة معينة، والآن كل شيء أصبح في الماضي. ما سيحدث بعد ذلك لا يتوقف علينا".

ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي فإن "فرص الحوار ستزيد إذا تلقت كييف أمراً من العواصم المعنية".

واختتم بالقول: "لكن مرة أخرى ليس لدينا عقبات ويجب أن يستمر الحوار دون شروط مسبقة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، غريغوري كاراسين، أن الشروط، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، لبدء المفاوضات مع روسيا، سخيفة وقد تقضي على المفاوضات نفسها.

وكان زيلينسكي صرح، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأنه "لم يغلق الباب أمام عملية التفاوض؛ لكنه مستعد للتحدث مع "روسيا مختلفة وجاهزة للسلام".
 

أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على مدينة ميكولايف إلى 6 قتلى

بعد انسحاب روسيا.. أوكرانيا تعلن رفع علمها في مدينة خيرسون

ريابكوف أوكرانيا شروط الولايات المتحدة الحوار زيلينسكي التفاوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الخونة.. أحمد موسى من على كوبرى أكتوبر: الدنيا ماشية وزي الفل| فيديو

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

خلي بالك من أولادك .. طرق الوقاية من سلالات فيروس الإنفلونزا

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

هدوء وسيولة مرورية بشوارع السويس.. صور

ترشيحاتنا

مرصد الفتاوى : إطلاق اسم الجهاد على التخريب وترويع الآمنين الافتراء بعينه

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ممثل رئاسة COP 27: الرئاسة الأمريكية أظهرت إرادة حقيقة لدعم العمل المناخي

بعد خسارتها تريليون دولار | موظفو أمازون مهددون وزلزال وشيك يضرب الشركة

خطوات استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت

قررت أطمنكوا على البلد | أحمد موسى في بث مباشر من كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان... بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

سائحة الأهرامات العارية تعود لأبو الهول من جديد.. ماذا فعلت هذه المرة

11/11 اليوم العالمي للسناجل.. مميزات غير متوقعة لحياة العزوبية

بفستان أنيق.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ