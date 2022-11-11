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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

11/11 عيد السناجل.. قصة الاحتفال اليوم بعدم الزواج

11.11 عيد العزاب
11.11 عيد العزاب

يتسم يوم 11.11 بأنه يوم مخصص لاحتفال العزاب أو كما يطلق عليهم "السناجل" لكن لهذا اليوم تاريخ قديم طويل خاصة أن دولة شهيرة هي من ابتكرت الاحتفال به.

يعد يوم العزاب المعروف أيضا بـ11 المزدجة، بأنه  عطلة صينية غير رسمية وموسم تسوق لتكريم الأشخاص العزاب.

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يرجع اختيار التاريخ على أنه 11 نوفمبر (11/11) لأن الرقم 1 يبدو وكأنه عصا مكشوفة ، وهي كلمة عامية على الإنترنت لرجل غير متزوج لا يضيف "فروعًا" إلى شجرة العائلة باللغة الصينية. تم ذكر الفئة الديموغرافية للأشخاص غير المتزوجين أيضًا في الفئات الأربعة '1 بمعنى مجرد.

في الصين ، يتم الاحتفال باليوم بضجة كبيرة ويجتمع الناس في مدن مثل بكين وشنغهاي مع أصدقائهم وأحبائهم لتناول وجبة دسمة.

يرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم، عندما بدأ احتفالا ليوم البكالوريوس ، المعروف أيضًا باسم يوم العزاب ، في عام 1993 في جامعة نانجينج، لكن احتفال العزاب انتشر إلى عدة جامعات أخرى في التسعينيات. تم اختيار رقم 11 نوفمبر (11/11) ، والذي يتكون من أربعة 1s ، لأربعة فردي.


بدأ دانيال زانج ، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا ، استخدام اليوم كمهرجان للتسوق لمدة 24 ساعة بدءًا من عام 2009. ويُعرف اليوم الآن بأنه أكبر يوم للتسوق داخل المتجر وعبر الإنترنت.

لماذا يتم الاحتفال بيوم 11 نوفمبر فقط بيوم العزاب؟

تم ربط التاريخ الخاص بالرمزية التالية:

1: الرقم 1 يمثل فردًا منفردًا.
11: يلتقي شخصان ويقضيان الوقت معًا في جانب واحد من تاريخ خاص (11.11).
2 × (11): احتفال بزوجين أو أكثر ، يتكون كل منهما من شخصين عازبين التقيا في التاريخ المحدد (11.11).

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