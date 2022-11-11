عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غداً.. عرض فيلم لما كان البحر أزرق لـ هبة عبد الغني بدار الأوبرا

هبة عبد الغني
هبة عبد الغني

يستأنف نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته غداً السبت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة مساء.

 

ومن المقرر أن يعرض النادى فيلم "لما كان البحر أزرق" إخراج "عمر السيوف"وفيلم "البطارية ضعيفة" إخراج "سامح ماهر" وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور ويديرها المشرف الفني على النادي الناقد السينمائي احمد عسر.

عرض "لما كان البحر أزرق" اليوم وغدا ضمن مهرجان البحرين السينمائي الدولي


فيلم "لما كان البحر ازرق" سيناريو وحوار محمد زايد، مدير تصوير چوزيف كرم، ديكور باسل أيمن، تصميم أزياء ريم العدل، هندسة صوت ميدا الخولى، مدير إنتاج مينا مكرم،  تمثيل هبة عبد الغنى، محمود حمدى، نيكول اسكندر، آدم زايد.


وتدور قصة الفيلم حول سيدة في سن الأربعين تدعى مريم وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني، تشعر بالغربة في بيتها على الرغم من كونها لديها ابنة عمرها 19 سنة وأخرى عمرها 12 سنة، ولكن بسبب التكنولوجيا والإنترنت، أصبحت تشعر بالغربة في منزلها، بسبب اهتمام جميع أفراد عائلتها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه.

 

وعن فيلم البطارية ضعيفة هو فيلم روائي قصير تم تصويره بمدينة سانت كاترين بطولة عاطف عبد اللطيف ودينا صلاح، قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزى ومدير التصوير مايكل چورچى وإخراج سامح ماهر ويشارك في بطولته بدو سيناء.


وتدور أحداثه حول عِالم كبير أوشكت طاقته على الانتهاء نتيجة لتلوث المناخ وتدمير الكوكب من انبعاثات وغازات وحروب ومجاعات وفيروسات تعرض العالم لمخاطر كبيرة.

يوجه الفيلم صرخة واستغاثة تنبيه للعالم بأن الكوكب مقبل على كارثة والدليل على هذا التغير الكبير الذي يحدث في دول العالم من جفاف أنهار وحرائق غابات وزلازل وفيروسات وأوبئة.

الهناجر سينما الهناجر الأوبرا دار الاوبرا المصرية عمر السيوف لما كان البحر أزرق الناقد السينمائي احمد عسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

دعا للتظاهر ونام.. معتز مطر يختفي من على تويتر وهجوم جماهيري عليه

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

الخونة.. أحمد موسى من على كوبرى أكتوبر: الدنيا ماشية وزي الفل| فيديو

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

خلي بالك من أولادك .. طرق الوقاية من سلالات فيروس الإنفلونزا

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم تدعي لوالديها بكلمات مؤثرة

حسين فهمي يرد على شائعة زواجه بـ أنغام في حبر سري

الفارق ٢٦ عاما.. أميرة فتحي بين الماضي والحاضر

سحب فيلم الهيبة لـ تيم حسن من دور عرض السينما المصرية

راغب علامة يشعل حفل موسم الرياض.. شاهد

علي الهلباوي يستعد لعرض مسرحية يا شيخ سلامة

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغنياتها « أمام مرايتي»

عدوية ونجله يحييان حفل ساقية الصاوي وسط ترحيب الحضور

ترشيحاتنا

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا الودية.. تعرف عليها

مبتسما.. أول لحظات الرئيس الأمريكي في مطار شرم الشيخ

الحق جهز ورقك .. آخر موعد للتقديم فى وظائف المتحف المصري الكبير

لحظة وصول طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن شرم الشيخ| فيديو

اتهامات لـ دول عربية .. بوادر وباء فتاك في إسرائيل ..القصة كاملة

الرئيس الأمريكي يصافح مسئولين مصريين في مطار شرم الشيخ.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تظهر بفستان أعلى الركبة| شاهد

من غير ما تحس.. 9 أطعمة شائعة ترفع ضغط الدم

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

جمبسوت جريء وملفت... مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ