غداً.. عرض فيلم لما كان البحر أزرق لـ هبة عبد الغني بدار الأوبرا

يستأنف نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته غداً السبت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن يعرض النادى فيلم "لما كان البحر أزرق" إخراج "عمر السيوف"وفيلم "البطارية ضعيفة" إخراج "سامح ماهر" وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور ويديرها المشرف الفني على النادي الناقد السينمائي احمد عسر.



فيلم "لما كان البحر ازرق" سيناريو وحوار محمد زايد، مدير تصوير چوزيف كرم، ديكور باسل أيمن، تصميم أزياء ريم العدل، هندسة صوت ميدا الخولى، مدير إنتاج مينا مكرم، تمثيل هبة عبد الغنى، محمود حمدى، نيكول اسكندر، آدم زايد.



وتدور قصة الفيلم حول سيدة في سن الأربعين تدعى مريم وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني، تشعر بالغربة في بيتها على الرغم من كونها لديها ابنة عمرها 19 سنة وأخرى عمرها 12 سنة، ولكن بسبب التكنولوجيا والإنترنت، أصبحت تشعر بالغربة في منزلها، بسبب اهتمام جميع أفراد عائلتها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه.

وعن فيلم البطارية ضعيفة هو فيلم روائي قصير تم تصويره بمدينة سانت كاترين بطولة عاطف عبد اللطيف ودينا صلاح، قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزى ومدير التصوير مايكل چورچى وإخراج سامح ماهر ويشارك في بطولته بدو سيناء.



وتدور أحداثه حول عِالم كبير أوشكت طاقته على الانتهاء نتيجة لتلوث المناخ وتدمير الكوكب من انبعاثات وغازات وحروب ومجاعات وفيروسات تعرض العالم لمخاطر كبيرة.

يوجه الفيلم صرخة واستغاثة تنبيه للعالم بأن الكوكب مقبل على كارثة والدليل على هذا التغير الكبير الذي يحدث في دول العالم من جفاف أنهار وحرائق غابات وزلازل وفيروسات وأوبئة.