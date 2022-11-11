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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تخطي عقبة تونس.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

تغلب منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة الى نظيره منتخب تونس بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل فى الجولة الثانية بتصفيات شمال إفريقيا الموهل لامم افريقيا.

ومن المقرر ان يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب المغرب يوم الاثنين المقبل فى اطار الجولة الثالثة بتصفيات شمال إفريقيا.

وتقدم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عام بقيادة محمد وهبة على نظيره التونسى بهدف مقابل دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد 5 جويليه ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

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أهداف اللقاء 

وجاء هدف منتخب مصر للناشئين عن طريق المهاجم أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة لتسكن شباك حارس مرمى منتخب تونس.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى المنتخبين حيث ظهرت خطورة لاعبى المنتخب المصرى عن طريق كل من عمر سيد معوض و عمر خضر و أيمن أمير عبد العزيز و على إيهاب .
وأحرز عمر سيد معوض الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء واضاف الهدف الثالث اللاعب حسام عادل الهدف الثالث بالدقيقة 92 وأحرز منتخب تونس  هدفه في الدقيقة 81.

وتلقى منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة، خسارة أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وافتتح منتخب مصر للناشئين، مشواره في التصفيات من بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة ليبيا الثلاثاء الماضي، ثم تونس غدا على أن يختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

وأدار الحكم الجزائري لحلو بن براهم مباراة منتخب مصر للناشئين وليبيا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة. 

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة نظيره منتخب تونس عبر شاشة قناة أون سبورت.

ويشارك 3 حكام مصريين في إدارة تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري.

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صدى البلد ينشر أسماء ‏الحكام المصريين المشاركين فى تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر والتى ضمت كل من:  
 محمود ناجي – حكم ساحة
أحمد توفيق طلب – حكم مساعد
يوسف البساطي – حكم مساعد

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صدى البلد ينشر ‏مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة الجزائر 2023 بتوقيت القاهرة والتي جاءت على النحو التالي : 
 8 نوفمبر
تونس vs المغرب الساعة 4
ليبيا vs مصر الساعة 7.15
11 نوفمبر
مصر vs تونس الساعة 4
المغرب vs ليبيا الساعة 7.15
14 نوفمبر
تونس vs ليبيا الساعة 4
مصر vs المغرب 7.15

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام،  عصام عبده مدربا، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيبا، عباس حسنين مدلكا، أحمد زيدان معدا بدنيا، شريف نعيم مدير المهمات.

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وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 25 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم.

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبدالمنعم وعمرو محمد وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وتيبو غبريال.

خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان عبدالفتاح وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض.

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.

منتخب مصر للناشئين محمد وهبة منتخب تونس منتخب المغرب بطولة شمال أفريقيا أيمن أمير عبد العزيز

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