زيارة بايدن الأولى وإشادة واسعة بمصر وموقفها من الحرب الروسية الأوكرانية

وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى شرم الشيخ، اليوم الجمعة، للمشاركة فى قمة المناخ "COP27"، ضمن أول زيارة له إلى مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال نظيره الأميركي جو بايدن على هامش فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) المنعقد في شرم الشيخ، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد.

وبحسب ما أفادت وكالة "رويترز" أشاد بايدن بمصر لتحدثها بقوة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وقال "في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا، تحدثت مصر بقوة في الأمم المتحدة وهذا موضع تقدير كبير أيضاً".

بايدن والسيسي

بايدن يشيد بمصر وموقفها من الحرب

أشاد بايدن بموقف القاهرة في الوساطة لإنهاء الأزمة في غزة قبل أشهر، وأكد على أهمية إقامة قمة المناخ 27 في مصر، معبرًا عن شكره للرئيس السيسي على الاستقبال في مصر.

وأوضح الرئيس الأمريكي؛ أهمية قمة المناخ في مصر، للتعامل مع قضايا المناخ.

وتابع الرئيس الأمريكي: العلاقات المصرية الأمريكية، تمتد لأكثر من 100 عام، وهناك علاقات جيدة مع مصر، ونتمنى مع هذه الزيارة أن تكون العلاقات أقوى من قبل.

ونوه بأن مصر تحدثت بصوت عالي، وكان لها موقف واضح عن الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس السيسي، طالب زعماء العالم في افتتاح قمة المناخ بوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد الرئيس السيسي على "العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة والتي لم تتغير على مدار 40 عاماً"، وأوضح أنه لطالما كان هناك تفاهماً مصرياً وأمريكياً في التوجهات تجاه قضايا المنطقة".

وأشار السيسي إلى أن مصر "بدأت نهجاً شاملاً فيما يخص حقوق الإنسان"، لافتاً إلى إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والحرص على تطويرها، وكذلك إطلاق مبادرة لـ"الحوار الوطني"، وتشكيل لجنة رئاسية للنظر في العفو عن السجناء.

وأضاف السيسي أن لقاءه مع نظيره الأميركي جو بايدن بحضور الصحافة الأمريكية "مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر"، متابعا: "أنا أعرف أن هذا محل اهتماكم".

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي أهمية إقامة قمة المناخ 27 في مصر، معبرًا عن شكره للرئيس السيسي على حسن الاستقبال.

ويمضي الرئيس الأميركي ساعات قليلة في شرم الشيخ، حيث يناقش جهود الولايات المتحدة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مكافحة تغير المناخ، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً على مواجهة التأثيرات.

وتأتي زيارة بايدن بعد 3 أيام على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة التي طُرحت أسئلة حول تداعيات نتائجها على السياسة الأميركية في مجال المناخ، ومن المتوقع أن يتوجه بايدن من شرم الشيخ إلى آسيا للمشاركة في قمتي آسيان ومجموعة العشرين.

بايدن والسيسي

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

استندت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمستقرة في قضاء المحاكم العليا والمتضمنة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وجاءت المبادئ الأساسية كالآتى: