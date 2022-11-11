بعد العملية الجراحية | مفاجأة صادمة في توقيت عودة الونش إلى الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن موسم محمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض انتهى مع الفريق ، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر الخلفية.

واكد المصدر على أن اللاعب لن يتمكن من العودة لصفوف الفريق قبل نهاية الموسم الجاري، بعدما خضع لعملية جراحية في الأيام القليلة الماضية في إنجلترا.

ومن المقرر أن يعود " الونش" إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة على أن يبدأ المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الطبيب المعالج له والذي أجرى له العملية الجراحية.

وكان المدافع الدولي تعرض للإصابة في مباراة سموحة التي أقيمت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني يدرس عدم خوض أي مباراة ودية في فترة التوقف الحالية بسبب النقص العددي في صفوف الفريق.

ويفتقد الفريق الأبيض خدمات لاعبيه الدوليين بالإضافة إلى اللاعبين المصابين، وكان فيريرا منح اللاعبين راحة أربعة أيام على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل.

ويضم المنتخب الأول من الزمالك كل من، محمد عواد وحسام عبد المجيد وعمر جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" وعبد الله جمعة وعمرو السيسي.

وفي نفس الوقت يتواجد الثلاثي محمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وحسام أشرف في صفوف المنتخب الأولمبي، في حين يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري في معسكر منتخب تونس استعدادا لكأس العالم.

وتضم قائمة المصابين كل من أحمد فتوح ومحمود حمدي " الونش" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول الزمالك على وضع برنامج تدريبي خاص لمصطفى الزناري مدافع الفريق عقب عودة الأبيض للتدريبات يوم الاثنين المقبل، لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.

وينوي فيريرا الاستعانة بمصطفى الزناري في قيادة دفاع الزمالك خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب محمود حمدي "الونش" مدافع الذي يعاني من إصابة بقطع في وتر الخلفية وأجرى عملية جراحية مؤخرا.

وتحدث فيريرا مع الزناري على هامش تدريبات الزمالك الأخيرة، وطالبه ببذل أقصى جهد والتركيز في الفترة المقبلة، وأن يكون "ونش" جديد في الزمالك .

وأكد المدير الفني للزناري أنه محظوظ لحصوله على فرصة المشاركة الأساسية في الزمالك بعد فترة قصيرة من انضمامه للنادي، خاصة أن مركز الدفاع من المراكز التي يصعب التغيير فيها.

وطالب فيريرا من المدافع استغلال الفرصة وأن يكون عند حسن ظنه في مباريات الزمالك المقبلة، مؤكداً أنه حال نجاحه في المهمة سيكون له شأن كبير مع منتخب مصر الأول في المستقبل.

وأجرى الونش عملية جراحية ناجحة بإنجلترا مؤخرا بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية تعرض لها في مباراة سموحة ببطولة الدوري المصري، ويغيب الونش على أثر هذه الإصابة لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 7 أشهر.