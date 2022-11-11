بسبب صلاح .. إيقاف كلوب لمدة مباراة في الدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، لمدة مباراة، وتغريمه 30 ألف جنيه إسترليني.

وكان كلوب قد حدثت مشادة بينه وبين الحكم المساعد في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف للاشئ، نتيجة انفعاله على كرة التحام قوية مع محمد صلاح ولاعب مان سيتي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيان جاء كالتالي:.

بعد الاستئناف على قرار عقوبة يورجن كلوب الاخيرة بناءًا على لوائح العقوبات تقرر إيقاف يورجن كلوب لمباراة واحدة مع تغريمه 30 ألف استرليني وتحذيره بشأن سلوكه بالمستقبل.

وسيغيب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن مباراة الريدز غداً أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.