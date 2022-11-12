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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح برومو مسلسل "العيلة دي" .. فيديو

العيلة دي
العيلة دي

طرحت قنوات dmc برومو مسلسل “ العيلة دي ” ، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة ، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي .
مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من  وفاء عامر  وزوجها إسماعيل فرغلى ، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

ومن ناحية اخري تستعد وفاء عامر لتصوير مسلسل ديفايس والذي تدور أحداثه حول الأزياء والموديلز، وكيف يعيش هؤلاء المبدعون حياتهم، ويتم عرض الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية، ويتناول مسلسل ديفيليه العديد من الحوادث الاجتماعية، والقضايا التي تحوذ على اهتمام الرأي العام، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات.

ويشارك في مسلسل ديفيليه عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة وفاء عامر، محمد عز، إيهاب فهمي، إيناس عز الدين، عابد عناني، ، أشرف طلبة، قصة أحمد عيسى، ومن تأليف أنور محمود، وإخراج معتز حسام.

العيلة دي سلوي عثمان وفاء عامر مصر أنعام سالوسة محمد عز يوسف عثمان معتز حسام

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