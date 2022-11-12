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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. رد فعل مفاجئ من والد حسام حبيب بعد عودة ابنه لـ شيرين.. منى زكي تقدم أغنية مهرجانات بمسرحية وش تاني

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

حالة من الجدل اثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد قرار عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب مرة أخري ، وهو ما إعلنته مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج الحكاية خلال الدقائق الماضية .

الجدل الذى أحدثته شيرين عبد الوهاب جاء بعدما هاجمت زوجها الحالي بشكل واضح فى برنامج كلمة أخري مع الإعلامية لميس الحديدي منذ 5 شهور فقط .

بالصور.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان مراكش الدولي

افتتحت اليوم الدورة الـ 19 من مهرجان مراكش الدولي ، المقام بدولة المغرب ، بعد انقطاع دام لسنتين.
وخلال حفل الافتتاح تم تكريم النجم الهندي رانفير سينغ ومنحه النجمة الذهبية للمهرجان تقديرا لمشواره الفني.

عاوز حفيد.. رد فعل مفاجئ من والد حسام حبيب بعد عودة ابنه لـ شيرين عبد الوهاب

علق والد حسام حبيب على عودة ابنه الي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وذلك عبر صفحته الشخصية علي التواصل الإجتماعي فيسبوك .

حيث قال والد حسام حبيب : "ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير افرح بيه ".

عمل بياع جرائد ونام بمحطة سكة حديد.. محطات فى حياة محمود عبد العزيز

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان محمود عبد العزيز ، والذى يعد واحداً من أهم الممثلين فى تاريخ السينما المصرية .

نشأ محمود عبد العزيز في حي الورديان الإسكندرية، وتخرج من كلية الزراعة التي فتحت له أبواب التمثيل بعد مشاركته في فريق المسرح على سبيل الهواية.

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

نشرت الفنانة مني زكي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” برومو مسرحيتها الجديدة “ وش ثاني ” ، والتى يتم عرضها حالياً فى موسم الرياض . 

وظهرت فى البرومو الفنانة مني زكي وهى تغني أغنية تنتمي الى أغاني المهرجانات ، بالإضافة الى ظهورها بشخصية تشبه الفنانة مارلين مونرو.

كامل العدد .. تامر حسني يتألق في حفل سلطنة عُمان

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام ” صور من حفله الأخير بعمان ،والذى رفع فيه شعار كامل العدد .

وعلق تامر حسني قائلاً : كل الشكر للجماهير الغالية في سلطنة عُمان (مسقط ) ، و كل تمنياتي بنجاح مشروع چبل سيفه .

الفن محمود عبد العزيز شيرين عبد الوهاب الإعلامي عمرو أديب الفنان محمود عبد العزيز منى زكى

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