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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بالتزامن مع قمة المناخ.. دار الشروق تصدر كتاب الأطفال الجديد ما هو التغير المناخي؟

صدى البلد

 بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ  في مدينة شرم الشيخ، اصدرت دار الشروق  كتاب الأطفال الجديد «ما هو التغير المناخي؟»،من تأليف ناشط البيئة الكولومبي الصغير فرانسيسكو بيرا منثاناريس  رسومات الفنان الكولومبي لويليز تافور وترجمة: د. سلوى محمود.

 

عن الكتاب:


ألّف فرانسيسكو بيرا منثاناريس، 13 عاما، كتابه الأول للأطفال «ما هو التغير المناخى؟» باللغة الإسبانية، بهدف فهم ماهية تغير المناخ بصورة واضحة وبسيطة وبشكل أفضل، ويجيب من خلاله على عدة أسئلة تخص المُناخ، منها:
- لماذا يزداد كوكب الأرض سخونة؟
- هل الغازات الدفيئة أشرار عصرنا؟
- كيف تؤثر أزمة المناخ على النباتات والطيور؟
- كيف يمكن تقليل البصمة الكربونية (كمية ثانى أكسيد الكربون التى ينتجها الإنسان أو المصنع أو البلد)؟
- كيف يمكن مساعدة الأرض والبيئة؟
- لماذا يجب أن يرفع البشر أصواتهم من أجل الكوكب؟.
يتميز الكتاب، الذي يقع في 56 صفحة،  بالطريقة التفاعلية التي تسمح للأطفال بالمساهمة في أنشطته المختلفة بملاحظاتهم وأفكارهم ومعلوماتهم العامة عن البيئة والطقس والمناخ وكوكب الأرض، وتدوين تلك الأفكار والملاحظات، ليصبح كل طفل هو شريك في تأليف الكتاب وليس قارئا له فقط.
 

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 عن المؤلف:


رغم صغر سنه، فإن فرانسيسكو بيرا منثاناريس، الطفل ذا الوجه الباسم والنظارة السميكة، البالغ من العمر 13 عاما، يشارك فى مؤتمر COP27 باعتباره واحدا من أكثر النشطاء المحبوبين فى كولومبيا وفى العالم فى الكفاح ضد تغير المناخ، كما تم تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة فى عام 2019 من وفد الاتحاد الأوروبى فى كولومبيا عندما كان عمره أقل من 11 عاما فقط. قام فرانسيسكو بالعديد من الأنشطة البيئية محليا وقوميا وعالميا فى موضوعات مثل: حظر التجارب على الحيوانات، واستخدام البلاستيك لمرة واحدة، وإعلان حالة الطوارئ المناخية. كما ألقى محاضرات فى أكثر من مائتى مدرسة فى كولومبيا وأمريكا اللاتينية من خلال مشروع «التعليم البيئى هو التعليم من أجل الحياة».
 

دار الشروق قمة المناخ ما هو التغير المناخي الأمم المتحدة مدينة شرم الشيخ

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