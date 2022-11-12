حدث ليلاً.. منتخب مصر يعلن موعد انضمام محمد صلاح .. ارتفاع أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1257 جنيها

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية :

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين عبدالوهاب تثير الجدل فى كتب كتابها.. صور جديدة

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد عودتها رسميا لطليقها حسام حبيب، وذلك بعد ازمتها الأخيرة التي جعلت الجمهور يقع فى حيرة من الجاني على المطربة شيرين عبد الوهاب هل أخيها وأهلها ام زوجها ام انها تعشق حسام حبيب لحد الجنون .

منتخب مصر يعلن موعد انضمام محمد صلاح وكواليس استبعاد ياسر إبراهيم.. فيديو

كشف محمد غرابة، المدير الإداري لمنتخب مصر، كواليس عدم انضمام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لمعسكر الفراعنة الأخير.

بسعر 45 مليون جنيه.. أبرز مواصفات مكلارين سينا موديل 2022| صور

تعتبر السيارة مكلارين سينا موديل 2022 أحد أشهر السيارات الرياضية في العالم، حيث تتألق بمجموعة من المواصفات الخارقة التي تليق بالعلامة البريطانية وتاريخها في صناعة السيارات فئقة السرعة.

قراءة سورة يس بعد الفجر هل بدعة ؟.. الإفتاء: مشروطة

قراءة سورة يس بعد الفجر هل بدعة؟، لعله من أهم ما ينبغي معرفته، لما لوقع البدع في نفوسنا من أثر سيء، أعاذنا الله تعالى وإياكم من البدع التي تودي بالإنسان إلى نار جهنم، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وحيث قد حثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على اغتنام كنوز الفجر، لذا فإن قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر أي في وقت الاستجابة وما لها من فضل عظيم، يجعل خسارتها ليست بالأمر الهين وهذا ما يطرح السؤال عن قراءة سورة يس بعد الفجر هل بدعة؟.

عمل بياع جرائد ونام بمحطة سكة حديد.. محطات فى حياة محمود عبد العزيز

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان محمود عبد العزيز ، والذى يعد واحداً من أهم الممثلين فى تاريخ السينما المصرية .

رغم تراجع الدولار.. صعود أسعار الذهب اليوم السبت 12-11-2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، بنحو27 جنيها، ليسجل سعر جرام عيار 21 نحو 1257 جنيها مقارنة بـ1230 جنيها خلال تعاملات أمس.