محافظ يلتقي مسؤولي هيئة الطرق لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة مسئولي هيئة الطرق لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بدائرة المحافظة ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد ... جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري.



وناقش محافظ أسيوط خلال اللقاء التقرير الذي تم عرضه عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها مؤكدا على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة والتعامل السريع مع أية معوقات يتم رصدها أو رفعها للمحافظة لضمان استمرار الأعمال المطلوبة في القطاعات الخدمية بالكفاءة المطلوبة وإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة.



وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها مؤكدا دعمه الدائم للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها خاصة مشروعات قطاع الطرق كأحد القطاعات الحيوية المهمة مشيرا إلى أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فضلا عن مراعاة التوقيت طبقاً للشروط الموضوعة والمواعيد والجداول الزمنية المقررة مسبقا لافتًا إلى أهمية المتابعة الدورية لكافة أعمال الرصف والتشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.