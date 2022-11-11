توفير الأراضي لتنفيذ 63 مشروعا لإنشاء مواقف نموذجية وأسواق حضارية بأسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدة لقاءات مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من التنفيذيين ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها لمناقشة المطالب والمشكلات التي تواجه المواطنين باعتبارهم أحد أهم الجهات الشريكة المشاركة في وضع حلول للمشاكل والقضايا.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.



التقى محافظ أسيوط نوابا برلمانيين، وقال إنه يوجد خطة عمل مشتركة ترتكز على رؤية وأهداف محددة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات لافتا إلى أهمية الدور الذى يقوم به أعضاء البرلمان بشقيه "نواب وشيوخ" بصفتهم التشريعية وكشريك أساسي ومحوري مع السلطة التنفيذية في الدفع بخطة الدولة التنموية وفقا لرؤية مصر 2030 وبذل أقصى الجهد والعمل لتحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة.



وخلال اللقاء تمت مناقشة واستعراض عددًا من الموضوعات والملفات الهامة التي تعمل على تنفيذها المحافظة منها موقف المخططات العمرانية والأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقرى والعزب بالمحافظة وتخصيص الأراضي لإنشاء مواقف وأسواق بالمراكز وانشاء مدارس بعواصم المدن لمواجهة الكثافة الطلابية والزيادة السكانية فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على بكافة المراكز.



وأكد اللواء عصام سعد مواصلة جهود المحافظة المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق المراكز المستهدفة التي قاربت على الانتهاء مؤكدًا أنه يتم متابعة تنفيذ المشروعات أسبوعيًا من خلال الجولات الميدانية على أرض الواقع بالإضافة لعقد الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات التنفيذ ودراسة المعوقات وسرعة إيجاد حلول سريعة لتحقيق مسار التنمية الشامل.

لافتًا إلى إنه يجري الاستعداد حاليًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بمركزي أسيوط والقوصية مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لإنهاء المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية أولًا بأول للتيسير على المواطنين كما يجري توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ عدد 63 مشروع لإنشاء مواقف نموذجية وأسواق حضارية ونقاط إطفاء يتم تنفيذها على مراحل بتكلفة مبدئية 158 مليون جنيه من متحصلات التقنين والتصالح بالتعاون مع الابنية التعليمية علاوة على التنسيق مع الهيئة لإنشاء مدارس جديدة بعواصم المدن في خطة الهيئة للعام 2022/2023 لتنضم للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

من جانبهم أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أهمية عقد مثل تلك اللقاءات مع المحافظ في حضور التنفيذيين المعنيين لبحث مشكلات ومطالب المواطنين في القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية وهو ما يعزز من أواصر التكامل والتضافر بين النواب والتنفيذيين وفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع وطموحاته خلال المرحلة المقبلة.

IMG-20221111-WA0071

IMG-20221111-WA0069

IMG-20221111-WA0072

IMG-20221111-WA0070

IMG-20221111-WA0068

IMG-20221111-WA0058

IMG-20221111-WA0056