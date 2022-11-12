سامح شكري يُشارك في إطلاق مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP بـCOP27

شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم، في الحدث الخاص بإطلاق مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب إطلاق المبادرة من شرم الشيخ، بأن الوزير شكري أبرز خلال الفعالية أنها تعتبر الأولى من نوعها التي تتناول العلاقة بين تغير المناخ والسلام، على نحو يعكس جهود مصر البناءة في مجال تعزيز العمل متعدد الأطراف. وقد أوضح رئيس المؤتمر فى كلمته بهذه المناسبة، أن المبادرة سيتم تنفيذها عبر عدد من المحاور، ممثلةً في تعزيز العلاقة ما بين التكيُف مع تغير المناخ وبناء السلام، واستدامة السلام من خلال نظم غذائية مرنة مناخياً، والدفع بحلول مستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ، فضلاً عن الإسراع بحشد تمويل المناخ لاستدامة السلام.

وكشف المتحدث باسم الخارجية في تصريحاته أن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والذي يتولى مهام السكرتارية الخاصة بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي تناولت مخرجات نسخته الثالثة المنعقدة في يونيو الماضي العلاقة بين المناخ والسلام والتنمية، سيقوم بمهمة صياغة ومتابعة تفعيل هذه المبادرة، التي تمتد على مدار خمس سنوات، من خلال ضمان المشاركة والتناغم والدعم المبادل بين عناصر المبادرة وجهود تحقيق أهداف أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063 وخطة عمل واستراتيجية إفريقيا لتغير المناخ والتنمية 2022 – 2032.