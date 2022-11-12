كيري: هناك دول مازال لديها انبعاثات كربونية ولم تلتزم بالمطلوب منها

أكد جون كيري، المبعوث الأمريكي،أن هناك دولت مايزال لديها انبعاثات كربونية ولم تلتزم حتى الآن بما هو مطلوبًا منها في جلاسكو، متابعًا أن المطلوب من هذه الدول يتمثل في أن تتفاعل بشكل أكثر إيجابية وتحقق ماهو مطلوب منها، مشيرًا إلى أنه من شرم الشيخ يتم المحاولة لزيادة عدد الدول للعمل بشكل أكثر إيجابية مع اتفاقية باريس.





وأضاف “كيري” خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أنه يتم دعم إجراءات تعويض الخسارة والضرر، مشيرًا: “ لدينا هنا قضية تسلتزم أن يكون لدينا نتائج متعلقة بها وليس مجرد حديث”، مؤكدًا أن هناك دول تتأثر بالتغيرات المناخية أكثر من غيرها ويجب أن يكون هناك استجابات مناسبة وهذا ما أوضحه الرئيس بايدن.











