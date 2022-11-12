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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

لو من مستحقي معاش تكافل وكرامة.. قرار جديد من التضامن لا تتجاهله

أرشيفية
أرشيفية

طالبت وزارة التضامن الاجتماعي، الأسر المستحقة معاشات تكافل وكرامة، بتسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة" حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم الشهرية بدءًا من شهر يناير 2023، حيث سيتم وقف جميع البطاقات القديمة الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة.

صرف معاشات تكافل وكرامة 

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"  القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات "ميزة" البنكية في إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

وأوضحت: يشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجاري استخراجها أيضاً لأبناء مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة.

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وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بأسر  تكافل وكرامة بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023، بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً واستخدام فقط بطاقات "ميزة".

وأضافت "القباج" أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

برنامج الدعم النقدي المشروط

الجدير بالذكر أن الأسر المستفيدة المستحقين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتهم المالية في يوم 15 من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف فى المواعيد المقررة للصرف من خلال ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلي من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام الكارت.

وكانت قد انتظمت عمليات الصرف للمستحقين من برنامج تكافل وكرامة طوال الشهور الماضيةـ كما تم تسليم كافة المواطنين الكروت الخاصة بهم "ميزة" بدل البطاقات الزرقاء القديمة والتى انتهت عمليات التعامل معها.

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وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت في أكتوبر الماضي حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرا لمكانتهم وتأكيدًا علي دعم الدولة لهم، وجاءت حزمة القرارات كالتالي:

  • زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد.
  • توصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة.
  • عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم 192 ناديا.
  • فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم في مؤسسات الرعاية.
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