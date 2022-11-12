وفاة 6 من أسرة واحدة في حادث الدقهلية|فيديو

لم يكن يعلم ستة أشخاص من أسرة واحدة بينهم شقيقتان وأبنائهما، من أبناء إحدى القرى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أن ركوبهم هذه السيارة معا، سيكون مشهد النهاية والوداع للحياة بكل تفاصيلها، وذلك بعد أن سقط بهم "الميني باص" في ترعة بمحافظة الدقهلية، ليلقوا حتفهم جميعا ضمن 20 ضحية لهذا الحادث الأليم.

أسماء الضحايا

حصل"صدى البلد" على أسماء عدد من ضحايا حادث انقلاب سيارة ميني باص بترعة الرياح التوفيقية امام قرية منشأة عبد النبي بطريق (ميت غمر- المنصورة) والذي راح ضحيته 20 شخصا، وتمكن ذووهم من التعرف عليهم.

أسماء المتوفين في حادث المنصورة



وتم نقل المتوفين الى مستشفى أجا المركزي وتم التعرف عليهم و هم: أميرة السيد عبدالواحد،25عاما، ونجلها ياسين ابراهيم علي جبر،4أعوام،ونجلة شقيقتها أشرقت أحمد جمعة،3أعوام وشقيقتها رودينا أحمد جمعة،5أعوام، ونرمين السيد عبدالواحد،30عاما،وأسماء نجيب محمد 28عاما و شاب وفتاة مجهولي الهوية.

فيما تم التعرف على 9جثامين جرى نقلها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وهم : باسم مأمون عبدالسميع،١٧عاما، محمد ناصر محمود بكر، ١٧ عاما، محمد عبدالفتاح ابىاهيم،١٧عاما، ماهر حلمي بقطر،١٧عاما، عبدالمسيح عيد ميخائيل،٢٠عاما، مصطفي محمد عبدالفتاح،١٧عاما،مصطفى مسعد مصطفى،١٧عاما، محمد أشرف السيد منصور،٢٢عاما،عبدالرحمن أحمد عماشة ،٢١عاما.

وصول 6 مصابين إلى مستشفى أجا



وسجلت مستشفى أجا المركزي وصول 6 مصابين وهم كل من : ياسمين أحمد عبد العظيم 19 عاما ومقيمة بصهرجت الكبري مركز ميت غمر، وآيه أحمد منصور،19 عاما، كوم النور مركز أجا،و أنور عثمان حافظ 58 عاما، دقادوس مركز ميت غمر، وصفاء محمد زياد 29 عاما، ميت محسن مركز ميت غمر، وأحمد ساهر حسني، 12 عاما ميت غمر، 6 شريف مصطفي عبد المجيد 28 عاما، دقادوس مركز ميت غمر.



وأصدرت محافظة الدقهلية بيانا قالت فيه، إنه بناء علي تعليمات رئيس مجلس الوزراء سيتم صرف 100 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة في حادث انقلاب اتوبيس (ميني باص) في ترعة المنصورية قرب قريه منشاه عبد النبي مركز أجا علي طريق أجا المنصورة .