تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية

توجهت تركيا بالتعزية لمصر اليوم السبت، في حادث انقلاب أتوبيس ركاب في الدقهلية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "علمنا ببالغ الحزن أن العديد من الأشخاص فقدوا حياتهم وأصيبوا بجروح في حادث الحافلة الذي وقع يوم 12 نوفمبر في الدقهلية".

وأضافت البيان التركي: "رحمة الله على من فقدوا أرواحهم، وتعازينا لأسرهم وشعب مصر الشقيق وجمهورية مصر العربية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

ووصل عدد ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية حتى الآن إلى 20 إضافة إلي وجود 8 مصابين، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري البحث في مياه ترعة “الرياح التوفيقي” عن ضحايا آخرين.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية مصر العربية في حادث السير في محافظة الدقهلية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وتقدمت الوزارة في بيان لها بخالص تعازي ومواساة الكويت إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، أكد مصدر طبي بمحافظة الدقهلية، أن سيارات الإسعاف نقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في الإدارات الصحية بالمنصورة وأجا لسرعة التعامل مع الحادث.

وأضاف المصدر، أن الوفيات 21 منهم 12 رجل 6 نساء و3 من الاطفال وتم نقل 8 جثث بمشرحة أجا و12 الي المستشفي الدولي.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، معرباً عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، برفع قيمة التعويضات عن الحادث، لتصبح 100 ألف جنيه.