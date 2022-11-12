أزمة جديدة بشأن نجم الفريق .. أهم أخبار الأهلي اليوم

أخبار النادي الأهلي..نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بالنادي الأهلي، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

أمام نادٍ أمريكي | الأهلي يمهّد لـ ضم محترف برازيلي جديد

كشفت تقارير صحفية عن دراسة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع محترف برازيلي جديد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



رحيل اللاعب أو مشاركته.. كولر يضع مسئولي الأهلي في ورطة بسبب كهربا | تفاصيل



استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من مسئولي القلعة الحمراء عن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول .

أهلي 2005 يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ خارج ملعبه مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.



بعد اعتماد اكبر ميزانية للنادي.. 6 رعاة جدد لفريق الكرة بالأهلي.. تفاصيل

انهت إدارة الاهلي إجراءات التعاقد مع 6 رعاة للفريق الأول لكرة القدم ليظهورا مع أول مباراة للفريق الأحمر في البطولات المحلية.

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشان نجم الفريق المصاب



يقترب محمد عبدالمنعم نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من العودة للمشاركة في مران الفريق الجماعي خلال الأيام المقبلة