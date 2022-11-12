مواجهة صعبة لحامل اللقب.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

تترقب جماهير الكرة المصرية، استكمال منافسات بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022، خاصة مباريات الأهلي والزمالك في دور الثمانية للبطولة.

ويتبقى 3 مباريات من دور الثمانية لكأس مصر، من المقرر إقامتهم بداية من 26 نوفمبر الجاري، وذلك لحسم التأهل للدور قبل النهائي.

ولم يتأهل الأهلي والزمالك بعد للدور قبل النهائي، حيث من المقرر أن يلعب الفريقان مباريات دور الثمانية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

ومن المقرر أن يلعب الأهلى ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلى أمام بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدى.

وأصبح سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصرى فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدورى المصرى مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائى لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

بينما يلعب الأهلى مع المقاولون العرب 27 نوفمبر فى دور الثمانية لكأس مصر، بعدها يلاقى طلائع الجيش فى 2 ديسمبر فى الجولة الخامسة من الدورى المحلى.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة.

كأس مصر 2021

يذكر أنه بدأت بطولة كأس مصر لموسم 2021-22 في نوفمبر 2021، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأندى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه في 2020 على حساب طلائع الجيش، بينما يطمح الزمالك للحفاظ على لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي 2022.

فيما سيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.