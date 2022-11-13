نشرة المرأة والصحة| سر رجوع شيرين لحسام حبيب .. 8 نصائح تحميك من سرطان الفم وأمراض الأسنان

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد



تسبب خبر رجوع شيرين وحسام حبيب فى حالة كبيرة من الجدل والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعى وعلق الكثير من الإعلاميين على هذا الخبر وكان فى مقدمتهم رضوى الشربيني وياسمين عز المتخصصتان فى الحديث عن علاقة المرأة بالرجل.

الغلط على أخوها | تصريح ناري من رضوى الشربيني بسبب زواج شيرين

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعليق رضوى الشربينى فى برنامجها هى وبس:" إزاي تقولوا على شيرين عبد الوهاب معندهاش كرامة "



سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد



أحدث رجوع شيرين وحسام حبيب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الوطن العربي وسط تعجب من الجميع .. كيف عادت شيرين لحسام حبيب بعد كل ما حدث بينهما والمعاناة التى عاشتها طوال الفترة الماضية.

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

تلعب صحة الفم دورا كبيرا فى سلامة الإنسان العامة فهناك الكثير من الأمراض تزداد لدى المصابين بأمراض اللثة والأسنان وفى مقدمتها القلب والسكرى.