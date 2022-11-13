عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| سر رجوع شيرين لحسام حبيب .. 8 نصائح تحميك من سرطان الفم وأمراض الأسنان

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد


تسبب خبر رجوع شيرين وحسام حبيب فى حالة كبيرة من الجدل والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعى وعلق الكثير من الإعلاميين على هذا الخبر وكان فى مقدمتهم رضوى الشربيني وياسمين عز المتخصصتان فى الحديث عن علاقة المرأة بالرجل.
الغلط على أخوها | تصريح ناري من رضوى الشربيني بسبب زواج شيرين

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعليق رضوى الشربينى فى برنامجها هى وبس:" إزاي تقولوا على شيرين عبد الوهاب معندهاش كرامة "


سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد
 

أحدث رجوع شيرين وحسام حبيب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الوطن العربي وسط تعجب من الجميع .. كيف عادت شيرين لحسام حبيب بعد كل ما حدث بينهما والمعاناة التى عاشتها طوال الفترة الماضية.

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم
تلعب  صحة الفم دورا كبيرا فى سلامة الإنسان العامة فهناك الكثير من الأمراض تزداد لدى المصابين بأمراض اللثة والأسنان وفى مقدمتها القلب والسكرى. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

موضوعات متعلقة

ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

طريقة علاج المسام الواسعة فى البشرة الجافة

نشرة المرأة والصحة| صور جمعت شيرين وحسام حبيب .. علامات غير متوقعة تكشف سرطان الفم .. 3 تغييرات في شكل المرأة بعد الحمل والولادة

ازاى تتعامل مع الشخص الغيور.. متى تتجاهل ومتى تواجه؟

علامة جديدة فى الأرجل تكشف زيادة الكوليسترول

ترشيحاتنا

غادة والى: هناك جرائم محددة ترتكبها جماعات للجريمة المنظمة تضر بالبيئة .. فيديو

فرنسا: أوروبا تحتاج الاستقلال عن الولايات المتحدة

تحويلات مرورية لبدء تطوير طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلى في القاهرة

وفقا للقانون.. أبرز اختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قراءة القرآن على الميت أثناء الدفن وبعده.. الإفتاء تكشف الحكم

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 13-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

طبيب يفجر مفاجأة عن علاقة فيتامين د بالاكتئاب

ياسمين عز : شيرين سمعت كلامى وركنت الكرامة .. ورضوى الشربيني ترد

شاهد.. شاكيرا تُبكي القلوب بتشجيعها لابنها خلال مباراة بيسبول في برشلونة

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ