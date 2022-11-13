عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسعى للتوصل إلى اتفاق ضخم في قمة المناخ كوب 27.. تفاصيل

صدى البلد

تعتزم الهند التوصل لاتفاق مع الدول المشاركة في قمة المناخ كوب27 في مصر على خفض إنتاج جميع أنواع الوقود الأحفوري تدريجيا، بدلا من الاتفاق ضيق النطاق لخفض الفحم تدريجيا كما تم الاتفاق عليه العام الماضي. حسب ما قاله مصدران مطلعان على المفاوضات لوسائل إعلام دولية.

واتفقت الدول في كوب26 في جلاسكو، اسكتلندا، في نوفمبر الماضي على بيان ختامي، والذي، لأول مرة، ألزم الأطراف في قمة الأمم المتحدة للمناخ بتسريع الجهود الرامية إلى "التخفيض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة" - مع استهداف الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.

وتريد الهند توسيع هذا التعهد ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري حسبما قال المصدران اللذان تحدثا إلى الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

ناشط ماليزي: مصر أتاحت الحديث للجميع من أجل حل أزمة المناخ

قمة المناخ تبحث أزمات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية.. بماذا وعدتهم مصر؟

وردا على سؤال لتأكيد موقفه، قال متحدث باسم الوفد الهندي في كوب27:"لم نذكر الفحم على الإطلاق".

ومن شأن هذه الدفعة أن تضع مستهلكي ومنتجي النفط والغاز في دائرة الضوء وكذلك تلك الدول التي تعتمد على الفحم. تولد الهند حوالي ثلاثة أرباع الكهرباء عن طريق حرق الفحم، وفقا لوزارة الفحم الهندية.

وسيتعين الاتفاق على الاقتراح بتوافق الآراء خلال الأسبوع المقبل إذا كان سيدخل في اتفاق نهائي لمؤتمر الأطراف في كوب27.

وقال المتحدث إن الهند أشارت إلى تقرير صادر عن لجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي قال إنه يجب على الدول خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 لتحقيق الأهداف المناخية وأن هذا سيتطلب خفضا كبيرا في استخدام الوقود الأحفوري.

الهند المناخ كوب27 الوقود الاحفوري مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

فيريرا يحسم موقفه النهائي من رحيل إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد وصول الكرتونة لـ 50 جنيها.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

دعاء عجيب فى طلب الرزق .. واظب عليه كل يوم

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 13-11-2022

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

1500 جنيه.. أرخص موبايل تاتش من نوكيا لمحدودي الدخل

ما صفات أولياء الله الصالحين وكيف نكون منهم؟ علي جمعة يكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في إطلالة رياضية جديدة.. شاهد

بسعر خيالي.. عرض صندل «ستيف جوبز» للبيع في مزاد علني

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ