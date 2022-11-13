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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مُسن دهسًا أسفل عجلات قطار بسوهاج

صدى البلد

ورد لضباط مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، إشارة من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، تضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد طما، يفيد بأنه أثناء مرور القطار اسباني "أسوان- القاهرة"، بالمحطة، حيث فوجئ قائده بمرور أحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة.

وتم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجيب فاصطدم به؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، تضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد طما، يفيد بأنه أثناء مرور القطار اسباني "أسوان- القاهرة"، اصطدم بشخص في الخمسينات من العُمر، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه يُدعى (عبد الحكم ع ي ح- 58 سنة- بالمعاش- ويقيم أسيوط)، وأفاد شقيقه المدعو (عادل ع ي ح- 52 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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