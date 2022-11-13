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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مرعب.. اصطدام طائرتين في الجو خلال عرض عسكري بالولايات المتحدة|فيديو

صدى البلد

اصطدمت طائراتان مقاتلتان في الجو خلال عرض جوي تذكاري للحرب العالمية الثانية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن قاذفة بوينج بي 17 فلاينج فورتريس ومقاتلة بيل بي -63 كينجكوبرا تصادمتا وتحطمتا في معرض وينجز أوفر دالاس للطيران في مطار دالاس في الساعة 1.20 مساء(1820 بتوقيت جرينتش). بحسب "سكاي نيوز".

وأضافت الإدارة أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

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وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تصادم الطائرتين وسقوطهما بعد ذلك بوقت قصير واشتعال النار فيهما.

وقال مسؤولون اتحاديون إن كلا من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل بدأ تحقيقات.

اصطدام طائرتين تكساس طائرتين الولايات المتحدة دالاس

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