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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ حنان مطاوع على السوشيال ميديا

صدى البلد

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، متابعيها بـ فيديو من احدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونال الفيديو على اعجابهم ، وعلقت حنان مطاوع بوضع ايموشن قلب . 

ويذكر أن أكدت الفنانة حنان مطاوع، أن المخرج محسن زايد، قبل مسلسل حديث الصباح والمساء، أعلن عن أنه في حاجة إلى وجوه جديدة، مشيرة إلى أن المسلسل ظهر من خلاله عدد من الوجوه الجديدة في ذلك الوقت على رأسهم الفنان احمد رزق، والفنان أحمد زاهر، وغيرهم.

وقالت: والدي توفي قبل عرض مسلسل حديث الصباح والمساء، مؤكدة أن والدتي عملت على دعمي بشكل كبير، لنجاحي في المسلسل.

دخلوها معهد الفنون المسرحية
وتابعت أنه أثناء زيارة المخرج جلال الشرقاوي لوالدي في المستشفي وهو مريض، قال له: "البنت دي بتاعة فن، شيلوها من تجارة إنجليش، ودخلوها معهد الفنون المسرحية".

حنان مطاوع الشرقاوى جلال الشرقاوي مسلسل حديث الصباح والمساء الفنانة حنان مطاوع

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